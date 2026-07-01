Малообеспеченные семьи Коми получили 11,2 миллиона на детскую одежду

Многодетные семьи могут получать выплату на одежду детям ежегодно. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года материальную помощь на покупку одежды и обуви для несовершеннолетних детей получили 1464 малообеспеченные семьи Коми. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты республики, общая сумма расходов из бюджета на эти цели составила около 11,2 миллиона рублей. Размер выплаты на одного ребенка равен 7663 рублям. Эта мера поддержки предназначена для семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе, и не зависит от того, посещает ли ребенок детский сад или школу.

Частота обращения за выплатой зависит от количества детей в семье: многодетные семьи могут подавать заявление ежегодно, семьи с двумя детьми – раз в два года, с одним ребенком – раз в три года. Программа соответствует целям национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным с 2025 года, и находится под постоянным контролем главы республики Ростислава Гольдштейна. За консультацией можно обратиться в Центр социальной защиты населения, а подать заявление – в Центр соцзащиты, МФЦ или через портал «Госуслуги».