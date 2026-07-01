В Сыктывкаре девушка продала доступ к банковскому счету за 5 тысяч рублей

21-летняя жительница Сыктывкара признала вину в пособничестве мошенникам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре осудят 21-летнюю жительницу Эжвинского района. Как рассказали в прокуратуре Коми, ее обвиняют в том, что она из корыстных побуждений передала другому лицу электронное средство платежа и доступ к банковскому счету, который позже использовали для перевода похищенных у пенсионерки денег.

Следствие установило, что в январе 2026 года знакомый предложил ей за вознаграждение в 5 тысяч рублей передать сведения о счете и доступе к нему, и девушка согласилась.

Вину она полностью признала. Уголовное дело направлено мировому судье Тентюковского судебного участка Сыктывкара.