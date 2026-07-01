В Коми у шести водителей и двух владельцев оружия нашли медпротивопоказания

Сверка с медучреждениями выявила нарушения у восьми жителей Усть-Цилемского района. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Усть-Цилемского района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и об оружии, оценив законность наличия у граждан прав на управление транспортом и разрешений на оружие. Согласно закону, медицинские противопоказания являются основанием для прекращения этих прав.

В ходе сверки с медицинскими учреждениями прокуратура выявила шестерых местных жителей, у которых есть противопоказания к управлению транспортными средствами, и двоих – к владению огнестрельным оружием.

В суд направлены заявления о прекращении или аннулировании их специальных прав.