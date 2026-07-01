В Емве за месяц зафиксировали как минимум четыре выхода волков в город

Волки в Емве уже четвертый раз за июнь выходят к людям. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Емве 30 июня около 22:15-22:30 во дворе дома номер 22 по улице Пионерской местные жители заметили волчонка, когда выходили из машины. Очевидцы начали снимать хищника на видео, но через несколько секунд он скрылся. Это уже как минимум четвертое появление волков в городе за июнь.

Ранее жители уже сообщали о гуляющих по дворам хищниках. Волка видели 18 июня в промежутке от 23 часов до полуночи у дома номер 22 на улице Волгоградской. На следующий день, 19 июня, в 23:30 серый хищник снова разгуливал по той же улице, и его заметил человек, который в тот момент выгуливал собаку. Еще один случай произошел ночью 23 июня, когда житель Емвы снял на видео волка, бегающего по улице 30 лет Победы.

В администрации муниципалитета в соцсетях пояснили, что дикие звери все чаще покидают свои естественные места обитания и заходят в поселки, а волки гуляют по улицам жилых районов. Власти также опубликовали памятку для населения с рекомендациями, как вести себя при встрече с дикими животными.