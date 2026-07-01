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НовостиОбщество1 июля 2026 12:00

Сыктывкарка оскорбила клиентку в соцсетях из-за сигнализации

Владелица автосервиса разместила ролик с ругательствами и получила штраф
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Прокуратура возбудила дело об оскорблении после жалобы клиентки на некачественную сигнализацию.

Прокуратура возбудила дело об оскорблении после жалобы клиентки на некачественную сигнализацию.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мировой судья Лесозаводского судебного участка Сыктывкара рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 38-летней местной жительницы.

Прокуратура установила, что в марте 2026 года владелица автосервиса записала видео с оскорблениями в адрес клиентки и выложила его на своей странице в соцсети. Причиной стали претензии клиентки по поводу некачественно установленной сигнализации, якобы из-за нее машина начала глохнуть. Оскорбленная женщина обратилась в прокуратуру.

Надзорное ведомство возбудило дело, и суд назначил нарушительнице штраф в 7,5 тысячи рублей.