Умер легендарный хоккеист и тренер «Строителя» Александр Мальцев

Бывший тренер сборной России U-19 Александр Мальцев ушел из жизни 1 июля.

Хоккейный клуб «Строитель-Сыктывкар» 1 июля сообщил о смерти Александра Мальцева – легенды команды, мастера спорта международного класса по хоккею с мячом. Он был старшим тренером «Строителя», возглавлял сборную России U-19 на чемпионате мира в Сыктывкаре в 2017 году, а с 2001 по 2005 год играл за шведский клуб «Стьернан». Всю свою жизнь он посвятил хоккею с мячом и родной команде.

Как рассказывал друг хоккеиста Сергей Данякин БНК, 6 апреля 58-летний Мальцев попал в республиканскую больницу в тяжелом состоянии, а 1 июля в группе «Строителя» появилось сообщение о его смерти.

Редакция «КП-Коми» выражает соболезнования родным и близким Александра Мальцева.