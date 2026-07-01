Синоптики обещают дождливый июль в Коми

Коми ЦГМС прогнозирует локальные ливни и пожарную опасность в лесах. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Коми ЦГМС опубликовал прогноз погоды на июль. За месяц в республике выпадет примерно столько же осадков, сколько обычно бывает в этом месяце, но в некоторых районах их может быть в 1,5-1,8 раза больше. Норма для региона – 63-77 миллиметров, а на крайнем северо-востоке – 51-62 миллиметра. Средняя температура воздуха тоже будет в пределах привычных значений: от +18 градусов на юго-западе до +13 на северо-востоке.

В первой и второй декадах июля над Коми будут господствовать циклоны, поэтому погода большую часть времени будет дождливой. Температура в эти дни окажется около нормы, но иногда может опускаться ниже обычных значений. В последнюю декаду месяца, скорее всего, установится область повышенного атмосферного давления, дожди станут локальными, а в отдельные дни воздух прогреется сильнее, чем обычно.

В лесных массивах в начале месяца сохранится первый-третий класс пожарной опасности, а к концу июля он повысится до третьего-четвертого по региональной шкале. Спасатели рекомендуют жителям и туристам следить за обновлениями прогноза и соблюдать меры предосторожности в лесах.