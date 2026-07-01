В Коми работник получил травму спины

Несчастный случай на производстве в Коми признали связанным с работой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Государственная инспекция труда в Коми завершила расследование тяжелого несчастного случая, который произошел с работником обрабатывающего предприятия в марте 2026 года. Инцидент случился во время перевозки сотрудника на служебной машине, когда он получил травму спины.

Комиссия установила причины: недостаточная организация труда и слабый контроль со стороны руководства за соблюдением дисциплины. Нарушения государственных требований охраны труда признали связанными с производством.

Инспекция разработала рекомендации, главная из которых – усилить контроль за трудовой дисциплиной на всех уровнях управления. Теперь предприятию предстоит устранить выявленные нарушения.