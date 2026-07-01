В Сысольском районе 28 человек искали заблудившегося грибника

Заблудившийся пенсионер провел ночь в лесу, его нашли в трех километрах от дороги.

В Сысольском районе 81-летний мужчина отправился за грибами вместе с товарищем, но потерялся. Какое-то время он был на связи, но к вечеру у него разрядился телефон. Поиски осложнялись тем, что дедушка плохо слышал.

На его поиски вышли добровольцы отряда «ЛизаАлерт», спасатели, полицейские, кинолог с собакой и местные жители – всего 28 человек. К полуночи грибника нашли в трех километрах от того места, где он предположительно заходил в лес.

Из-за глухоты он не откликался на крики, но спасатели заметили его по светоотражающим нашивкам на одежде. Дедушка был в сознании, но сам идти уже не мог.

Четырнадцать поисковиков выносили его через бурелом, и эвакуация завершилась только к шести утра. Потерявшегося доставили домой живым и невредимым.