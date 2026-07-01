В Сыктывкаре нашли загрязнение воздуха фенолами и формальдегидом

Впервые за два года в Сыктывкаре нашли пробы с фенолом и формальдегидом. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Коми опубликовало доклад о санитарно-эпидемиологическом состоянии республики в 2025 году, где отдельно рассмотрели качество воздуха в городах и селах. Специалисты взяли 3220 проб атмосферы в населенных пунктах, причем основная часть замеров пришлась на автомагистрали и жилые кварталы, около 190 – у промышленных зон, а 135 – в сельской местности.

Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ выявили только в четырех пробах, и все они были взяты в Сыктывкаре: две показали избыток фенолов, две – формальдегида. В 2023 и 2024 годах таких нарушений не было вовсе, а в 2022-м зафиксировали лишь один случай. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что это доказывает основной вклад автомобильного транспорта в загрязнение воздуха в городах, передает БНК.

В докладе также рассказали о состоянии почвы. В прошлом году исследовали 1013 образцов: 332 взяли во дворах и на детских площадках, 112 – в лагерях отдыха, 35 – рядом с заводами и дорогами, 471 – в парках и лесопарках, 16 – у больниц. Пробы проверяли на химию, микробиологию, паразитологию и радиацию. По сравнению с 2024 годом доля проб с нарушениями по микробиологическим показателям выросла с 4,17 до 17,64 процента, а по паразитологическим – с 2,43 до 4,06 процента.

Впервые за три года нашли одну пробу с превышением санитарно-химических норм в жилой застройке. Одной из причин роста загрязнения назвали объекты накопленного вреда, которые обследовали по федеральному проекту «Генеральная уборка». Больше всего проблем с микробиологией и паразитологией остается на детских площадках, в детских садах и школах, а также в городских жилых районах. Главные источники – отходы жизнедеятельности людей, бездомные и домашние животные.