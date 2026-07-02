В Коми за неделю подорожали мука и колбасы

В Республике Коми за неделю подорожали мука и колбасы, подешевели яйца и подсолнечное масло. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми зафиксированы изменения цен на ряд товаров и услуг. В продовольственном сегменте выросли цены на пшеничную муку (+8,1%), вареные колбасы (+4,9%), рис (+1,5%), куриное мясо (+1,3%), а также сосиски и сардельки (+1,2%). Подешевели подсолнечное масло (-1,3%), куриные яйца и печенье (-1,2% каждая позиция).

Среди овощей и фруктов сильнее всего прибавил в цене репчатый лук (+12,2%), за ним следуют белокочанная капуста (+10,4%), картофель (+8,9%), помидоры (+2,9%), яблоки (+2,8%) и столовая свекла (+1,5%). При этом огурцы стали дешевле на 8,8%, бананы — на 2,8%.

В аптечном ассортименте выросли цены на валидол (+4,6%), нафазолин (+3,1%), активированный уголь (+2,7%), пенталгин (+1,9%) и нимесулид (+1,8%).

Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты (+4,7%), стиральные порошки (+3,4%), гигиенические прокладки (+2,3%) и сухие корма для животных (+2,0%).

Топливо также не осталось без изменений: дизельное горючее прибавило 5,1%, бензин автомобильный — 0,7%. В сфере услуг выросла средняя стоимость мужской модельной стрижки (+1,9%), а проживание в трехзвездочных гостиницах, напротив, подешевело на 1,2%.

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