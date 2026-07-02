Средняя зарплата в Коми в апреле превысила 103 тысячи рублей

Меньше всего в Коми зарабатывают работники розничной торговли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В апреле 2026 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Республике Коми достигла 103 348 рублей, следует из доклада Комистата о социально-экономическом положении региона за январь-май 2026 года. По сравнению с апрелем прошлого года показатель вырос на 8,4%, а за первые четыре месяца текущего года средний заработок составил 100 142 рубля, что на 10% выше уровня аналогичного периода 2025 года.

Традиционно самые высокие доходы зафиксированы в сфере добычи нефти и газа — 260 947 рублей в апреле. В целом по отрасли добычи полезных ископаемых средняя зарплата составила 201 451 рубль. Вторую строчку занимают работники сухопутного и трубопроводного транспорта с доходом 139 947 рублей, а в целом по направлению «Транспортировка и хранение» средний заработок сложился на уровне 127 288 рублей. Замыкает тройку лидеров сфера научных исследований и разработок — 125 258 рублей, тогда как в целом по профессиональной и научно-технической деятельности средний показатель составил 105 318 рублей.

Наименьший уровень среднемесячной зарплаты за апрель отмечен в розничной торговле — 59 623 рубля.