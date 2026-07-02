В Сыктывкаре 18-й день ищут утонувшую 18-летнюю Софию Лапшину

Для поисков утонувшей в Сыктывкаре нужны деньги на бензин и расходники.

В Сыктывкаре продолжаются поиски Софии Лапшиной, утонувшей в реке Вычегде, сообщает администрация Сысольского района. С 14 июня на участке от Кировского парка до поселка Зеленец практически круглосуточно в любую погоду ведутся поисковые работы.

Сложность заключается в мутной воде и захламленном дне реки, так как после молевого сплава советских лет там осталось много бревен, проволоки, обрывков тросов и другого мусора. В районной администрации отмечают, что к поискам подключаются добровольцы на лодках из Сысольского района, Сыктывкара, пригорода и других муниципалитетов, а также ежедневно ведется пеший обход берегов.

Желающих помочь ждут ежедневно в 10:00 на месте бывшей нефтебазы (проезд от улицы Тентюковской, дом 110 к переправе на Трехозерку, держаться правее). Особенно нужны лодки и оборудование — эхолоты, подводные камеры и дроны, бинокли, квадрокоптеры. Также требуются волонтеры для пеших обходов и денежные средства на бензин и расходные материалы.

Переводы принимаются на счет, привязанный к номеру матери девочки Виктории Владимировны Лапшиной: 89042729072 (в назначении платежа указывать «на поиски Сони»). Координацию помощи осуществляет Юлия Чередова, телефон 89505656459. О желании помочь можно также сообщить в комментариях под постом о поисках для подключения к общей беседе.