В коррекционных школах Коми растет число детей-инвалидов

В школах №40 и №41 Сыктывкара ограничен приём из-за переполненности классов.

В Коми работают 19 специальных (коррекционных) школ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они расположены в Сыктывкаре, Ухте, Инте, Усинске, Воркуте, Печоре, Сосногорске, Княжпогостском округе, Усть-Куломском, Удорском, Ижемском, Корткеросском, Прилузском и Усть-Цилемском районах. В 13 из них есть интернаты для круглосуточного проживания. Об этом сообщает БНК со ссылкой на министерство образования и науки Коми.

В эти учреждения принимают детей с ОВЗ, которым по заключению психолого-медико-педагогической комиссии рекомендовано обучение по адаптированным программам. В системе есть одна школа для глухих, слабослышащих и детей с тяжелыми нарушениями речи, одна — для детей с задержкой психического развития, 17 — для детей с нарушениями интеллекта, расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития.

В ведомстве отмечают, что число обучающихся с инвалидностью при статусе «ребенок с ОВЗ» ежегодно растет. В 2020/2021 учебном году в учреждениях учились 1557 детей, из них 725 с инвалидностью. К 2025/2026 учебному году общее число учеников с ОВЗ выросло до 1696, а детей-инвалидов среди них стало 1043.

В ряде организаций места для приёма ограничены. По данным министерства, в коррекционных школах №40 и №41 Сыктывкара не хватает мест для зачисления детей с нарушениями интеллекта. Это связано с ежегодным ростом числа обучающихся и предельной наполняемостью классов согласно санитарным нормам.

Для покрытия дополнительной потребности в 40-й школе Минобрнауки проанализировало образовательный процесс, материально-техническую базу и кадровый состав. По итогам летом 2026 года в учреждении переоборудуют несколько помещений. Также прорабатываются варианты улучшения качества обучения и расширения площадей — рассматривается передача свободных помещений из муниципальной собственности в государственную, если они подходят по действующим нормам.