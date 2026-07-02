На фестивале «Живой воздух» в Ыбе выступят Тима Белорусских и Юлия Савичева

Тима Белорусских и Юлия Савичева приедут в Коми. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Организаторы фестиваля воздухоплавания в официальной группе сообщили, что в 2026 году на «Живом воздухе» выступят известные артисты. Так, 18 июля в 16:00 на сцену выйдет Тима Белорусских, а 19 июля в 20:00 — Юлия Савичева. Концерты пройдут на территории Финно-угорского этнопарка в селе Ыб Сыктывдинского района. Вход платный: взрослый билет стоит 1500 рублей, детский — 1000 рублей, дети до четырех лет включительно проходят бесплатно. В стоимость билета входит концерт, посещение этнопарка и развлекательная программа.

Напомним, Юлия Савичева уже приезжала в республику, когда в 2011 году она была хедлайнером XVIII республиканского фестиваля исполнителей в Сосногорске. Тима Белорусских тоже выступал в Коми: в 2019 году его пригласили на республиканский выпускной «Облака LIVE» для поздравления студентов и школьников.

Ранее хедлайнерами «Живого воздуха» были Юлия Чичерина (2018), группа «Город 312» (2019) и «Три дня дождя» (2025). Сам фестиваль пройдёт с 17 по 19 июля, в этом году он входит в программу бренда «Коми лето». В программе запланированы полёты аэростатов, аэролифт и шоу парапланеристов.