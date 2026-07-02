Поезда между Сыктывкаром и Усинском усилят дополнительными вагонами

В июле и августе поезд Сыктывкар - Усинск станет вместительнее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В июле и августе на Северной железной дороге увеличат вместимость некоторых поездов дальнего следования. Такое решение приняли в связи с сезонным ростом пассажиропотока.

Дополнительные вагоны включат в состав поезда №54/53, следующего по маршруту Сыктывкар - Усинск. Это позволит перевезти больше пассажиров в период повышенного спроса на поездки.

В компании отметили, что изменение коснется именно летних месяцев, когда традиционно увеличивается число путешественников.