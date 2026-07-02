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НовостиОбщество2 июля 2026 13:00

Поезда между Сыктывкаром и Усинском усилят дополнительными вагонами

Летом на маршруте Сыктывкар - Усинск увеличат число вагонов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В июле и августе поезд Сыктывкар - Усинск станет вместительнее.

В июле и августе поезд Сыктывкар - Усинск станет вместительнее.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В июле и августе на Северной железной дороге увеличат вместимость некоторых поездов дальнего следования. Такое решение приняли в связи с сезонным ростом пассажиропотока.

Дополнительные вагоны включат в состав поезда №54/53, следующего по маршруту Сыктывкар - Усинск. Это позволит перевезти больше пассажиров в период повышенного спроса на поездки.

В компании отметили, что изменение коснется именно летних месяцев, когда традиционно увеличивается число путешественников.