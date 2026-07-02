Жителя Коми задержали за кражу водки из магазина с помощью топора

Рецидивиста задержали после ночного налета на магазин в Коми.

В Усть-Куломском районе сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали мужчину, которого подозревают в краже из магазина.

Сигнал тревоги поступил экипажу вневедомственной охраны во время патрулирования. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили разбитые стеклопакеты входных дверей. Рядом со зданием были заметны следы бурого цвета, которые уходили в сторону жилых домов.

О происшествии сразу сообщили в полицию, после чего сотрудники начали обследовать территорию. Следы привели к одному из домов, рядом с которым были перекрыты возможные пути отхода. Позже прибывший кинолог со служебной собакой подтвердил выбранное направление поиска.

Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что около пяти часов утра неизвестный с помощью топора разбил стекло входной двери, проник в торговый зал и похитил четыре бутылки водки общей стоимостью более двух тысяч рублей. Топор он оставил на месте преступления.

Подозреваемым оказался 25-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Его задержали при попытке выйти из дома и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.