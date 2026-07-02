В детских учреждениях Коми усилили меры из-за энтеровирусной инфекции

В Коми продолжают выявлять случаи энтеровирусной инфекции среди детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми начался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в настоящее время в основном регистрируются так называемые «малые формы» заболевания, которые сопровождаются сыпью, а иногда и признаками ОРВИ. Болезнь протекает в легкой форме, госпитализация заболевшим не требуется.

По информации ведомства, рост заболеваемости наблюдается со второй половины июня. В этот период также начали выявлять групповые случаи инфекции в детских организованных коллективах.

Ранее сообщалось, что, по данным Telegram-канала 112, в Воркуте энтеровирус обнаружили у воспитанников пяти детских садов и одной школы. Всего заболели 37 детей. Следователи проводят процессуальную проверку, устанавливая причины и обстоятельства распространения инфекции.

Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания в образовательных учреждениях проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия. За контактировавшими с заболевшими детьми установлено медицинское наблюдение, усилен режим дезинфекции, организованы лабораторные исследования. В отдельных детских садах временно приостановили работу групп, а при необходимости ограничения распространяются и на деятельность образовательных организаций.

Специалисты продолжают эпидемиологическое расследование, чтобы определить источник инфекции. Кроме того, во всех детских коллективах Воркуты усилен контроль за проведением утренних осмотров детей и соблюдением санитарных требований. Исполнение профилактических мероприятий находится на контроле управления Роспотребнадзора.