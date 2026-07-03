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НовостиОбщество3 июля 2026 8:13

В Коми продолжаются поиски 20-летнего Ивана Бронникова

В Прилузском районе почти две недели ищут молодого мужчину
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Волонтеры объявили поиски 20-летнего Ивана Бронникова.

Волонтеры объявили поиски 20-летнего Ивана Бронникова.

В Прилузском районе продолжаются поиски 20-летнего Ивана Бронникова. О местонахождении молодого человека ничего не известно с 19 июня. По информации поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», поиски ведутся в районе населенных пунктов Летка и Объячево

Пропавший ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами. В день исчезновения на нем были черная кофта, серая футболка, серые джинсы и черные кроссовки.

Добровольцы просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ивана Бронникова, сообщить ее по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 02.