В Сыктывкаре ребенок попал в больницу после ДТП

В Сыктывкаре госпитализировали девочку после наезда Chery.

В Сыктывкаре утром 2 июля произошла авария с участием ребенка. Около 8:26 во дворе дома №147/1 по улице Первомайской автомобиль Chery Tiggo сбил девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

По предварительным данным, за рулем кроссовера находилась женщина 1973 года рождения. Она двигалась по прилегающей территории со стороны улицы Интернациональной в направлении улицы Первомайской, когда совершила наезд на ребенка, пересекавшего дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

Пострадавшей оказалась девочка 2016 года рождения. Медики диагностировали у нее ушиб верхней челюсти и черепно-мозговую травму, которая пока остается под вопросом. Ребенка доставили в больницу. В момент происшествия девочка находилась без сопровождения взрослых.

По информации Госавтоинспекции, водительский стаж женщины составляет с 2008 года. Обстоятельства аварии устанавливаются.