В Сыктывкаре с 8 июля начнутся отключения горячей воды

В центральной части, районе АТП и Больничном городке отключат горячую воду до 20 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре стартуют гидравлические испытания тепловых магистралей, которые затронут центральный район, зону АТП и Больничный городок. В связи с проведением работ подача горячего водоснабжения будет временно приостановлена на нескольких участках города.

Энергетики призывают жителей соблюдать осторожность вблизи наземных трубопроводов, тепловых камер и прочих объектов инфраструктуры. При обнаружении утечек горячей воды, провалов грунта или открытых люков просят немедленно звонить в тепловую справочную службу по телефону (8212) 24-15-70. В случае нештатных ситуаций внутри жилых домов и квартир следует обращаться в свою управляющую компанию.

С 8 по 17 июля включительно горячей воды не будет по следующим адресам: улица Гаражная, дома 2, 4, 4/1, 4/4, 4/5, 4/6, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/6, 8, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 10, 10/1, 10/2, 10/4, 10/5; улица Колхозная, 89, 89/1; улица Маркова, 1, 1/3, 3, 5, 7, 9, 11-14, 17, 19, 22, 22/4, 22/5, 22/6, 24, 24а, 25, 29, 31, 33, 34, 35/1, 39, 39/1, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; улица Пушкина, 91, 95, 103, 103/1, 104, 105, 107, 109, 111, 111/9, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/8, 112/9, 112/10, 113, 114, 114/1, 114/2, 114/4, 114/6, 114/7, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 118, 118/1, 118/2, 118/3, 120, 121, 122, 125, 127, 127/2, 127а, 128, 129, 129а, 130, 131, 133, 133а, 135, 135/1, 135/5, 135/6, 135/7, 135/8, 135а, 137, 139; улица Станционная, 42, 44, 46, 58, 62, 64, 68, 68/1, 70, 72, 76, 76/1, 78; Сысольское шоссе, 9, 20-24, 26, 27/10, 27/11, 27/13, 27/14, 28, 28а, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/1, 58, 60, 60/2, 60/3, 62, 64, 66, 68.

Вторая группа адресов останется без горячего водоснабжения с 9 по 20 июля включительно: Вороншорский проезд, 1; улица Гаражная, 5а, 7, 7/1, 9, 9/2, 11; улица Димитрова, 1/3, 1/4, 3, 3/1, 3/2; улица Карла Маркса, 216, 216а, 218, 220, 222, 222/1, 224, 226, 228; улица Коммунистическая, 21, 21/1, 21а, 23, 23а, 23б, 25, 27, 27а, 29, 31, 31/1; улица Куратова, 50, 66, 70, 72, 76; Октябрьский проспект, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24/1, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38; улица Первомайская, 74, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 78/1, 78/2.