Суд запретил жителю Сыктывкара держать кур и петухов

Жителю Сыктывкара запретили разводить птицу после жалоб соседей. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Житель Сыктывкара больше не сможет разводить кур и петухов на своем участке. Такое решение принял городской суд после обращения соседей, которые пожаловались на постоянный шум и неприятный запах.

Истцы рассказали, что с июня прошлого года сосед регулярно содержал домашнюю птицу. По их словам, крики петухов нарушали покой, а запах помета мешал нормально отдыхать. Урегулировать конфликт мирным путем не удалось. Во время судебного разбирательства один из заявителей отказался от своих требований, а второй продолжил настаивать на иске.

Ответчик не отрицал, что держал птицу. Он пояснил, что после жалоб перенес курятник в дальнюю часть участка, утеплил его и сделал шумоизоляцию. Кроме того, мужчина сообщил, что весной этого года все куры и петухи погибли после нападения хищника, поэтому, по его мнению, спор утратил актуальность.

Однако суд установил, что участок предназначен для обслуживания жилого дома, а не для разведения домашней птицы. По действующим градостроительным нормам такое использование земли допускается только на участках для личного подсобного хозяйства, птицеводства или в специальных сельскохозяйственных зонах.

Во время проверок контролирующие органы вынесли владельцу участка предостережение. Специалисты Россельхознадзора во время выезда зафиксировали пение петуха, а администрация указала на использование земли не по назначению и потребовала прекратить разведение птицы. При этом нарушений закона о тишине проверяющие не выявили.

Суд пришел к выводу, что даже гибель птицы не исключает повторного нарушения в будущем. В результате мужчине запретили разводить кур и петухов на участке, а также обязали выплатить истице 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.