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НовостиОбщество3 июля 2026 12:00

В Коми выросло число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов

Выпускник из Вуктыла получил максимальный балл по информатике
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Егор Куликов и Иван Тиганов пополнили копилку высоких результатов ЕГЭ в республике.

Егор Куликов и Иван Тиганов пополнили копилку высоких результатов ЕГЭ в республике.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коми вырослоколичество участников единого государственного экзамена, продемонстрировавших максимальные результаты. Очередным стобалльником стал выпускник вуктыльской школы №1 Ярослав Елизенцев, который набрал 100 баллов по информатике.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки, к успеху молодого человека привели глубокий интерес к дисциплине, упорство, настойчивость, а также помощь и поддержка педагогов Марины Алексеевны Хотюн и Виталия Владимировича Ищука.

Примечательно, что среди тех, кто отличился на ЕГЭ, есть и выпускники прошлых лет. Республика может гордиться мультистобалльником из Сыктывкара Егором Куликовым, который получил максимальные баллы сразу по двум предметам - математике и физике. В судьбе Егора этот успех далеко не первый: ранее он уже неоднократно набирал 100 баллов по этим же дисциплинам.

В общую копилку достижений республики внес вклад и Иван Тиганов из Княжпогостского района, который блестяще сдал экзамен по русскому языку и также получил высший балл.