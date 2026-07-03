В Коми выросло число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов

Егор Куликов и Иван Тиганов пополнили копилку высоких результатов ЕГЭ в республике. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коми вырослоколичество участников единого государственного экзамена, продемонстрировавших максимальные результаты. Очередным стобалльником стал выпускник вуктыльской школы №1 Ярослав Елизенцев, который набрал 100 баллов по информатике.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки, к успеху молодого человека привели глубокий интерес к дисциплине, упорство, настойчивость, а также помощь и поддержка педагогов Марины Алексеевны Хотюн и Виталия Владимировича Ищука.

Примечательно, что среди тех, кто отличился на ЕГЭ, есть и выпускники прошлых лет. Республика может гордиться мультистобалльником из Сыктывкара Егором Куликовым, который получил максимальные баллы сразу по двум предметам - математике и физике. В судьбе Егора этот успех далеко не первый: ранее он уже неоднократно набирал 100 баллов по этим же дисциплинам.

В общую копилку достижений республики внес вклад и Иван Тиганов из Княжпогостского района, который блестяще сдал экзамен по русскому языку и также получил высший балл.