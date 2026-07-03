Открытие пляжа в Сыктывкаре отложили из-за погоды и высокого уровня воды

Водолазы ещё не обследовали дно Кируля из-за большой воды. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Открытие главного официального пляжа в Сыктывкаре, которое горожанам обещали во второй половине июня, до сих пор не состоялось. Как пояснили в администрации города, сроки напрямую зависят от погодных условий и уровня воды в реке.

В настоящий момент он остаётся высоким, что не позволяет водолазам приступить к обследованию дна. Кроме того, предстоит взять пробы воды, чтобы подтвердить её безопасность. Когда уровень воды снизится, специалисты проведут все необходимые исследования. После получения заключения о состоянии дна и результатах анализов пляж откроют для отдыхающих, передает БНК.

По данным Коми ЦГМС, температура воды в Вычегде у Сыктывкара составляет всего +18,2 градуса. Сведения о температуре в Сысоле в сводке не приводятся.

Напомним, в Сыктывкаре официально определены только две зоны отдыха у воды: пляж в местечке Кируль и участок в Эжвинском районе (в районе прибрежной полосы левого берега протоки Серт-Полой, от места прохождения дюкера водозабора «Жилкомхоза» до лодочной станции клуба «Садко»). Ранее власти города сообщали, что разрешат купание в Кируле после 20 июня, когда планировалось провести обследование дна и взять необходимые пробы. Однако этим планам пока не суждено сбыться.