В Коми в 2025 году зафиксировали три землетрясения

Минприроды Коми опубликовало доклад о сейсмической активности в республике за прошлый год. Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство природных ресурсов Коми опубликовало доклад о состоянии окружающей среды, в котором содержатся данные о сейсмических событиях 2025 года. Согласно документу, с января по декабрь прошлого года станциями Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН зафиксировано 2202 телесейсмических, 34 региональных и более 1000 локальных событий.

8 июня станция в Воркуте зафиксировала сейсмическое явление, вызвавшее беспокойство у местных жителей. Подземные колебания ощущались в разных районах города: на улицах Парковой, Гагарина, Лермонтова и других. Учёные классифицировали это событие как горно-тектонический удар. Ещё одно близкое сейсмическое событие 5 марта зарегистрировали станции «Инта» и «Воркута». По расчётам, землетрясение произошло на севере республики, в Усинском муниципальном округе, в 88 километрах северо-западнее Усинска.

Кроме того, 15 сентября слабое региональное землетрясение зафиксировали в Кировской области. Его зарегистрировали сейсмические станции нескольких регионов — Коми, Пермского края, Кировской и Свердловской областей. По расчётам специалистов, эпицентр находился в нижнем течении реки Вятка, на территории Дубровского сельского поселения Белохолуницкого района, передает БНК.