В Сыктывкаре в ДТП погибли 11-летняя девочка и 33-летняя женщина

Виновник смертельного ДТП под Сыктывкаром 89 раз нарушал ПДД. Фото: ГАИ.

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП, произошедшего на объездной дороге Сыктывкара. Авария унесла жизни двух человек.

Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Коми, ДТП произошло 5 июля около 17:50 на 24-м километре объездной дороги. По уточненным данным, 32-летний водитель автомобиля «Лада Веста» ехал со стороны Човского промузла в направлении Эжвинского района, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Ceed, за рулем которого находилась женщина 1992 года рождения. После удара иномарка съехала в правый по ходу движения кювет.

В результате аварии водитель Kia и девочка 2015 года рождения, находившаяся на пассажирском сиденье, получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда бригады скорой помощи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В Госавтоинспекции также сообщили, что водитель «Лады Весты» получил водительское удостоверение в 2012 году. За время управления автомобилем его 89 раз привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения, при этом 13 нарушений были зафиксированы только за последний год.