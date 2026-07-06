Рейс Сыктывкар – Санкт-Петербург совершил посадку на запасном аэродроме

Пассажирский самолет из Сыктывкара приземлился не в Петербурге, а на другом аэродроме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Пулково ограничили прием и отправку самолетов. Так, из Сыктывкара в 05:20 вылетел борт авиакомпании «Россия» с номером рейса FV-6588, следовавший в Санкт-Петербург. Посадка в Пулково планировалась на 07:15, однако на табло вылета появилась пометка об уходе на запасной аэродром, а примерно через три с половиной часа статус изменился на информацию о состоявшейся посадке на запасной площадке. На сайте Пулково сейчас указано, что этот же рейс ожидается к прибытию в 09:50 из Москвы.

В телеграм-канале Росавиации сообщили, что около пяти утра аэропорт работал по согласованию с уполномоченными органами из-за временных ограничений воздушного пространства в районе Пулково, что повлияло на график движения судов. Позже, в 06:27, ради безопасности полетов ввели запрет на прием и выпуск бортов, а к 07:54 аэропорт снова функционировал в согласовательном режиме.