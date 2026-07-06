Сыктывкар вошел в середину рейтинга: столица Коми заняла 63-е место по зарплатам

Сыктывкар обошел десятки городов России по уровню зарплат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сыктывкар занял 63-е место в рейтинге российских городов по уровню заработной платы, который подготовили аналитики РИА Новости. В исследование вошли сто крупнейших городов страны, а эксперты сравнили уровень оплаты труда в различных отраслях экономики по итогам первого квартала 2026 года.

Согласно опубликованным данным, средняя номинальная заработная плата в столице Коми составляет 93 тысячи рублей в месяц. Наиболее высокие доходы в городе получают сотрудники энергетической отрасли. Их средняя номинальная зарплата достигает 116 тысяч рублей в месяц, что стало лучшим показателем среди всех сфер экономики Сыктывкара.

В итоговой таблице столица Коми расположилась на 63-й строчке, опередив более трети участников исследования. По сравнению со многими региональными центрами Сыктывкар показал более высокие результаты. Так, Киров занял лишь 86-е место со средней зарплатой 84 тысячи рублей, а самой высокооплачиваемой отраслью там стали обрабатывающие производства, где сотрудники в среднем получают 99 тысяч рублей.

Авторы рейтинга отмечают, что исследование отражает ситуацию именно в крупнейших отраслях экономики каждого города. При составлении списка учитывались данные по средним и крупным предприятиям, а также определялась сфера, в которой уровень оплаты труда оказался самым высоким.

В масштабах страны лидерами рейтинга традиционно стали города, экономика которых связана с наиболее прибыльными направлениями. Первое место занял Южно-Сахалинск, где самые высокие зарплаты получают сотрудники добывающей отрасли. Следом расположились Москва с лидирующим банковским сектором и Красногорск, где наиболее высокие доходы зафиксированы в сфере информационных технологий.

Замыкают рейтинг Владикавказ, Магас и Элиста. В этих городах самые высокие зарплаты также связаны с отдельными отраслями экономики, однако общий уровень оплаты труда заметно уступает показателям лидеров исследования.