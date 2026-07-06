Рыбак с «пробитой головой» оказался пьяным на окраине Усинска

Усинский отряд спасателей выезжал на поиски ударившегося головой рыбака. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Усинске спасателям пришлось искать мужчину, который сообщил, что заблудился во время рыбалки и получил травму головы. Однако вскоре выяснилось, что его местонахождение оказалось совсем не там, где он первоначально указал.

Сигнал о пропавшем поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу. По словам заявителя, он находился в районе водозабора на берегу реки, куда отправился рыбачить. Мужчина также сообщил, что во время рыбалки получил удар по голове, из-за чего у него якобы была пробита голова.

На поиски выехал Усинский противофонтанный аварийно-спасательный отряд ГАУ «СПАС-Коми» вместе с сотрудниками полиции и бригадой скорой помощи. Прибыв к водозабору, специалисты начали обследовать территорию, ориентируясь на приметы, которые сообщил заявитель.

Во время поисковых работ спасатели продолжили уточнять информацию у мужчины. В результате выяснилось, что он находится вовсе не у реки, а в самом Усинске.

После получения новых данных отряд оперативно сменил район поиска и направился в город. Мужчину обнаружили на окраине Усинска. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

После завершения поисковой операции спасатели передали мужчину сотрудникам полиции, сообщает «Комиинформ».