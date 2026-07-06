В Коми на один день запретят продажу алкоголя в магазинах

В республике введут дополнительный день без алкоголя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в магазинах Коми не будут продавать алкоголь. Об этом напомнило правительство республики.

Закон, регулирующий эти ограничения, приняли еще в 2012 году. В него неоднократно вносили правки, последний раз это делали в декабре 2024 года. Согласно документу, на территории региона продавать спиртное в рознице нельзя ежедневно с десяти вечера до восьми утра, независимо от того, будний это день или выходной. Кроме того, в календаре есть специальные даты, которые называют днями трезвости. В июне таких дней два: первый - Международный день защиты детей, который отмечают 1 июня, второй - День молодежи.

Помимо июньских дат, запрет на продажу алкоголя в магазинах действует еще два раза в году - 8 июля, в День семьи, любви и верности, а также 1 сентября, в День знаний.

За нарушение правил розничной продажи алкоголя предусмотрена административная ответственность. Должностным лицам грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим - от 100 до 300 тысяч рублей. В обоих случаях товар могут конфисковать как дополнительное наказание, так и без него.

Напомним, что ограничение не распространяется на предприятия общественного питания и там алкоголь продавать разрешено.