Тайна расстрелянных в 1937-м: на кладбище Сыктывкара завершили поиски останков священнослужителей

Фото из группы Сыктывкарской епархии.

В Сыктывкаре завершился полевой этап археологических исследований на территории Тентюковского кладбища, где искали останки священнослужителей и мирян, расстрелянных в 1937 году по делу «Священной дружины». Как сообщили в Сыктывкарской митрополии, специалисты закончили работы раньше намеченного срока, поскольку необходимость продолжать раскопки на этом участке отпала.

Исследования связаны с трагическими событиями 15 сентября 1937 года. Тогда по обвинению в антигосударственной деятельности были расстреляны 13 человек, среди которых находились два архиерея, четыре священника и несколько мирян. В их числе был епископ Герман Ряшенцев, находившийся в ссылке в Кочпоне, где вокруг него сформировалась община из ссыльных священнослужителей и верующих. После расстрела тела погибших, как считается, были захоронены на Тентюковском кладбище местной жительницей Александрой Деминой.

Инициатором поисковых работ стал правнучатый племянник епископа Германа Алексей Дворник. Его инициативу поддержали представители Сыктывкарской митрополии и археологи, после чего на территории кладбища начались исследования.

Во время раскопок специалисты обследовали предполагаемые места захоронений. Из 13 возможных могил удалось обнаружить останки пяти человек. Все найденные материалы извлекли, задокументировали и перевезли для дальнейшего изучения. Теперь исследования продолжаются на территории кафедрального собора Сыктывкарской епархии.

Следующим этапом станет идентификация обнаруженных останков. Перед началом экспертиз костные материалы должны пройти необходимую подготовку: их высушат, после чего очистят в соответствии с установленными требованиями. Затем специалисты проведут антропологические и исторические исследования, которые помогут установить личности погибших.

При этом исследователи не исключают, что останки остальных восьми человек могут находиться в другом месте. По одной из рассматриваемых версий, в годы гонений их могли тайно перезахоронить, чтобы сохранить память о погибших или избежать надругательства над могилами. Проверить эту гипотезу предстоит в ходе дальнейшей работы. Также известно, что в окрестностях Сыктывкара существовало несколько общих захоронений, где в тот период могли хоронить расстрелянных, поэтому поиски будут продолжены.

В Сыктывкарской митрополии отметили, что из числа людей, расстрелянных 15 сентября 1937 года, сегодня в лике святых прославлены только трое. Обнаруженные останки пяти человек не могут автоматически считаться святыми мощами, поскольку для этого необходимы подтвержденные исторические и канонические основания. Вместе с тем результаты предстоящих исследований могут дать новые сведения, которые позволят поставить вопрос о возможном прославлении других пострадавших, если для этого появятся соответствующие основания и будет принято церковное решение.