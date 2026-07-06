Жителей Коми призвали чаще мыть руки из-за роста заболеваемости энтеровирусом

Роспотребнадзор Коми дал рекомендации на фоне сезонного роста энтеровирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коми со второй половины июня наблюдается сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в том числе выявляются групповые случаи заболевания в детских организованных коллективах.

Специалисты ведомства совместно с Референс-центром по мониторингу энтеровирусной инфекции на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, усилен дезинфекционный режим, проводится заключительная дезинфекция и лабораторные исследования. При необходимости временно приостанавливается работа отдельных групп в детских садах, а с учетом эпидемиологической ситуации - и образовательных учреждений полностью.

В настоящее время в регионе чаще всего регистрируются так называемые малые формы энтеровирусной инфекции. Заболевание проявляется сыпью, а в некоторых случаях сопровождается симптомами острой респираторной вирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, болезнь протекает в легкой форме, госпитализированных пациентов нет.

Одновременно специалисты продолжают эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник распространения инфекции. Во всех детских коллективах усилен контроль за проведением утренних фильтров, чтобы не допускать в учреждения детей с признаками инфекционных заболеваний, а также соблюдением санитарных требований.

Жителям Коми напомнили о мерах профилактики. В ведомстве рекомендуют регулярно мыть руки с мылом, особенно перед приемом пищи, после посещения туалета и возвращения с улицы, употреблять только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть овощи и фрукты, отказаться от купания в несанкционированных водоемах, избегать контактов с заболевшими людьми, а при появлении температуры, головной боли, болей в животе, рвоты или сыпи сразу обращаться за медицинской помощью. Также специалисты советуют регулярно проводить влажную уборку помещений и проветривать их.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация с заболеваемостью энтеровирусной инфекцией находится на постоянном контроле ведомства.