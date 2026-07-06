В селе Занулье Прилузского района ввели режим повышенной готовности

Комиссия по ЧС решила ограничить движение по аварийному переправе в Прилузском районе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Прилузском районе на территории сельского поселения Занулье действует режим повышенной готовности. Причиной послужило аварийное состояние моста, расположенного на муниципальной дороге между Занульем и Мишаково. Такое решение приняли участники расширенного заседания комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провели в местной администрации.

В пресс-службе района уточнили, что в связи с особым режимом жителей и гостей муниципалитета просят не пользоваться аварийным мостом до тех пор, пока его не отремонтируют. Для объезда организуют альтернативные пути, схему которых разместят на официальных информационных ресурсах. На самом объекте уже стоят предупредительные щиты, ограничивающие движение машин.

Помимо дорожной безопасности, комиссия обсудила и подготовку к пожароопасному сезону. С начала года в районе произошло 19 возгораний, есть жертвы. Чаще всего огонь вспыхивал из-за небрежного обращения с огнем и неполадок в электропроводке.

На совещании также затронули вопрос готовности к сигналам гражданской обороны. Управляющим компаниям поручили проверить все подвалы и защитные сооружения: осмотреть освещение, наличие питьевой воды и аптечек. Ответственные службы должны обеспечить людям беспрепятственный доступ к этим объектам, а также проверить аварийное освещение, запасы воды и медикаментов.

Обсудили и биологическую безопасность. Хотя ситуация по африканской чуме свиней и птичьему гриппу в районе пока благополучная, в соседних территориях уже зафиксированы случаи заболеваний. Поэтому ветеринарный контроль усилили: запретили ввозить продукцию без сопроводительных бумаг, а также охотиться и допускать контакты домашней птицы с дикой. Владельцам личных подворий порекомендовали содержать животных в закрытых помещениях.