Перед отправкой за рубеж лес Коми прошёл фитосанитарный контроль

За первое полугодие 2026 года специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора в Коми провели тщательный досмотр и оформили сертификаты на экспортную лесопродукцию общим объёмом, превысившим 745,3 тысячи кубических метров. Основную долю в этом потоке заняли пиломатериалы хвойных пород.

География поставок оказалась обширной: обработанный лес отправился не только в традиционного партнёра – Китай, но также в Египет, Азербайджан, Ирак и другие страны. Для каждой внешнеторговой партии было оформлено в общей сложности 13 тысяч фитосанитарных документов, гарантирующих, что продукция полностью отвечает нормам стран-получателей и не несёт угрозы в плане карантинных инфекций.

Безопасность экспортируемого сырья подтверждена официальными заключениями профильного отдела, действующего на территории республики при Североморском филиале ФГБУ «ВНИИКР». В ходе всех проверок карантинных вредителей обнаружено не было, что свидетельствует о высоком качестве и чистоте древесины из Коми.