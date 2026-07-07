Подготовка к зиме в Коми вышла на финишную прямую

В Коми к отопительному сезону подготовят сотни котельных и тысячи домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Коми Ростислав Гольдштейн провел расширенное совещание с членами правительства региона и руководителями муниципалитетов, где одной из главных тем стала подготовка жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и газового комплекса к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

Руководитель региона отметил, что подготовка к северной зиме требует больших финансовых и организационных ресурсов, поэтому все работы должны находиться под постоянным контролем.

Исполняющая обязанности министра строительства и ЖКХ Коми Анастасия Пихней сообщила, что комплексный план подготовки уже утвержден правительством республики. Он предусматривает ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, а также создание необходимых запасов топлива.

По ее словам, сейчас объемы топлива на котельных превышают запланированные показатели. В наличии находится 61,8 тысячи тонн угля, что составляет 110,4 процента от плана, 44,4 тысячи тонн мазута и нефти - 149 процентов, а также 10,7 тысячи тонн твердого топлива, включая дрова, щепу, брикеты и пеллеты, или 132,1 процента от необходимого объема.

К началу отопительного сезона в республике планируют подготовить 346 котельных и около 7,4 тысячи многоквартирных домов. Кроме того, предусмотрена замена почти 45 километров изношенных инженерных сетей, включая тепловые, водопроводные и канализационные.

О ходе подготовки также рассказали представители ресурсоснабжающих организаций. Генеральный директор АО «Коми коммунальные технологии» Магомед Османов сообщил, что специалисты проводят гидравлические испытания тепловых сетей, проверяют оборудование, ремонтируют проблемные участки, приводят в порядок насосные станции и формируют необходимые запасы топлива. Часть поставок уже выполнена в рамках северного завоза.

Директор филиала «Россети Северо-Запад» в Республике Коми Дмитрий Тарасов отметил, что осенне-зимний период 2025-2026 годов был одним из самых сложных. По его итогам был разработан план корректирующих мероприятий, которые на сегодня реализованы. В том числе увеличен парк мульчеров для расчистки и расширения просек линий электропередачи.

Подводя итоги обсуждения, Ростислав Гольдштейн призвал профильные министерства, муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации завершить все запланированные работы, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона 2026-2027 годов.