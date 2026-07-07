Мошенники за неделю похитили у жителей Коми больше 15 миллионов рублей

Лжеброкеры и телефонные аферисты продолжают опустошать кошельки жителей Коми. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За последнюю неделю в Коми зарегистрировали 21 случай дистанционного мошенничества. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, общий ущерб превысил 15 миллионов рублей.

Чаще всего злоумышленники продолжают использовать схему с фиктивными инвестициями. Одной из жертв стала жительница Сосногорска 1976 года рождения. Она увидела в интернете рекламу дополнительного заработка на бирже, после чего связалась с указанными «специалистами». По их указанию женщина установила несколько приложений и сначала перевела 8,4 тысячи рублей.

Когда на экране появились сообщения о росте прибыли, потерпевшая поверила в реальность заработка и начала отправлять более крупные суммы. Ей даже удалось вывести около 15 тысяч рублей, однако затем доступ к деньгам оказался заблокирован. Под предлогом разблокировки счета мошенники убедили женщину перечислить еще более 280 тысяч рублей. После нового требования перевести деньги якобы из-за технической ошибки она поняла, что стала жертвой аферистов. Общий ущерб превысил 600 тысяч рублей, включая личные накопления и кредитные средства.

По аналогичной схеме лишился сбережений и 68-летний житель Сыктывкара. В попытке заработать на инвестициях он перевел мошенникам более 340 тысяч рублей.

Продолжают фиксироваться случаи, когда преступники представляются сотрудниками правоохранительных органов и пугают граждан уголовной ответственностью за якобы финансирование террористической деятельности. Именно так обманули 77-летнюю жительницу Усинска. Испугавшись угроз, пенсионерка перечислила злоумышленникам около 250 тысяч рублей.

По всем этим эпизодам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».