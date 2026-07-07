Цена дизельного топлива на части заправок Коми резко выросла

Автомобилисты выстроились в очереди после скачка цен на дизель в Коми. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На нескольких автозаправочных станциях сети «Движение-Коми» в Сыктывкаре и Ухте резко выросла стоимость дизельного топлива. Утром и ночью 7 июля автомобилисты заметили, что цена достигла 130 рублей за литр. По сравнению с прежней стоимостью дизель подорожал сразу на 30 рублей.

По сообщениям водителей в социальных сетях, информация о предстоящем повышении появилась еще вечером 6 июля. После этого на некоторых АЗС образовались очереди, так как многие решили успеть заправиться по старой цене.

Новые расценки появились и в официальном мобильном приложении компании. При этом на других заправках сети, согласно данным сервиса, стоимость топлива пока остается прежней.

В компании «Движение» журналистам «Комиинформа» рекомендовали направить официальный запрос для получения комментария о причинах изменения цен.

Запрос с просьбой разъяснить ситуацию также направлен в региональное управление ФАС.

Напомним, по данным последнего мониторинга, проведенного 3 июля, литр дизельного топлива на этих АЗС стоил 99 рублей.