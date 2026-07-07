В Москве найден мертвым отец мэра Сыктывкара

Бывший следователь прокуратуры Юрий Мартышин скончался в своей квартире в Москве.

В Москве обнаружили мертвым бывшего следователя по особо важным делам прокуратуры России Юрия Мартышина. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, тело 73-летнего ветерана следствия нашли в ночь на понедельник в квартире на Изюмской улице. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, что Юрий Мартышин был отцом мэра Сыктывкара Максима Мартышина.

Большую часть своей профессиональной жизни он посвятил работе в органах прокуратуры. В начале 1990-х годов Мартышин занимал должность старшего следователя по особо важным делам прокуратуры Республики Коми. В 1993 году ему удалось раскрыть резонансное убийство начальника участка шахты «Воргашорская», а также его супруги и двоих детей.

Позднее Мартышин продолжил службу в Генеральной прокуратуре России, где занимался расследованием ряда громких уголовных дел. Среди них - дело о теракте на Котляковском кладбище, жертвами которого стали 14 человек, а также расследование, связанное с холдингом «Медиа-Мост» предпринимателя Владимира Гусинского.