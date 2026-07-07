Коми УФАС начала проверку после резкого роста цен на топливо

После повышения стоимости бензина и дизеля в Коми началась проверка. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление ФАС по Республике Коми организовало проверку после заметного повышения розничных цен на топливо на автозаправочных станциях ООО «Движение-Коми». Об этом БНК сообщили в региональном антимонопольном ведомстве.

В управлении пояснили, что ежедневно отслеживают ситуацию на рынке нефтепродуктов и анализируют ее на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства. Сейчас специалисты выясняют причины повышения стоимости топлива, которое произошло с 7 июля.

В Коми УФАС напомнили, что в рамках своих полномочий ведомство контролирует обоснованность цен в случаях, когда компания занимает доминирующее положение на рынке, а также выявляет возможные антиконкурентные соглашения или иные нарушения законодательства. Если в ходе проверки будут установлены нарушения, будут приняты предусмотренные законом меры.

Как ранее сообщала сеть АЗС «Движение» в своей официальной группе «ВКонтакте», стоимость топлива выросла сразу по нескольким позициям. Так, бензин АИ-92, который еще 23 июня стоил от 62,9 до 63,2 рубля за литр в зависимости от станции, с 7 июля продается по 89,9 рубля. Цена АИ-95 увеличилась с 66,9-67,2 рубля до 99,9 рубля за литр. Дизельное топливо также подорожало - с 89,9 до 130 рублей за литр.