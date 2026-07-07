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НовостиОбщество7 июля 2026 12:00

В Коми нашли мертвыми шесть пропавших человек

Поиски в Коми за месяц завершились трагедией для шести человек
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В июне в Коми поступило 19 заявок на поиск пропавших людей.

В июне в Коми поступило 19 заявок на поиск пропавших людей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику работы в Республике Коми за июнь 2026 года.

За месяц волонтеры получили 19 заявок на поиск пропавших людей. Большинство поисков завершилось благополучно - живыми удалось найти 12 человек. Однако в шести случаях пропавших обнаружили погибшими. Еще одного человека пока найти не удалось. Его поиски продолжаются. Волонтеры распространяют ориентировки и продолжают проверять поступающую информацию.

В отряде напомнили, что ориентировки на тех, чье местонахождение до сих пор неизвестно, собраны в специальном альбоме сообщества «ЛизаАлерт».