С начала года охотники Коми добыли 86 медведей и 103 волка

Лимит на добычу медведей в Коми на 2025-2026 годы установлен на уровне 802 особей. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В министерстве природных ресурсов Коми журналистам рассказали о статистике добычи хищников в текущем году. С января по июль в общедоступных охотничьих угодьях республики отстреляли 86 бурых медведей и 103 волка. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года показатели были почти такими же - 83 медведя и 102 волка.

Охотиться на бурого медведя в регионе разрешено в два временных промежутка - с 1 августа по 31 декабря и с 15 апреля по 10 июня. Волчий сезон длится дольше - с 1 августа по 31 марта. При этом на волков лимиты не устанавливаются, а за каждую добытую особь охотникам положена выплата. Соответствующее постановление правительства республики действует с 2019 года и предусматривает вознаграждение в 20 тысяч рублей за одного зверя. В 2026 году охотники уже получили из бюджета 2,08 миллиона рублей, а за весь прошлый год им перечислили 3,26 миллиона.

За отстрел медведей, напротив, не платят. Кроме того, указом главы региона введены ограничения по количеству добываемых животных. Документом от 17 июля 2025 года установлено, что с 1 августа 2025-го по 1 августа 2026-го общее число добытых медведей не должно превысить 802. На следующий период проект указа сейчас находится на согласовании - планируется разрешить добычу 894 особей.

В ведомстве также поделились данными о появлении хищников возле населенных пунктов и других антропогенных объектов. За 2026 год в республике зарегистрировано 17 случаев выхода бурых медведей к людям. Их видели в Усинске, а также в Удорском, Усть-Куломском, Сыктывдинском, Троицко-Печорском, Койгородском, Усть-Вымском и Усть-Цилемском районах. Волков замечали реже - пять раз. Их встречали в Емве, Усть-Вымском, Удорском и Вуктыльском районах. Для сравнения: за весь прошлый год было зафиксировано 50 выходов медведей и 17 - волков.

Основная причина, по которой дикие звери появляются вблизи жилья, в том, что они ищут легкий корм. Их привлекают пищевые и бытовые свалки, оставленная на кладбищах еда, а также несанкционированные места захоронения биологических отходов. Свою роль играет и растущее число бродячих собак.

Чтобы снизить количество таких визитов, специалисты рекомендуют убирать свалки в населенных пунктах, устанавливать уличное освещение и отлавливать бездомных животных. Также необходимо регулярно объяснять людям, что подкармливать зверей в селах и городах запрещено. Домашних питомцев советуют держать в загонах или других закрытых помещениях, а частные участки - по возможности огораживать, передает БНК.