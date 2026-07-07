Жителей трех муниципалитетов Коми предупредили об особом противопожарном режиме

В трех территориях Коми объявлено предупреждение о чрезвычайной пожароопасности V класса. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми ЦГМС предупредили о повышении пожарной опасности в нескольких районах республики. Согласно прогнозу, с 8 июля в Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах, а также в городе Ухте будет действовать чрезвычайная пожароопасность пятого класса по региональной классификации.

В связи с этим главное управление МЧС России по Коми обратилось к местным жителям с рядом рекомендаций. Спасатели советуют полностью отказаться от разведения огня в лесах, парках, скверах и других зонах массового отдыха, в том числе с использованием любого оборудования. Запрещается выжигать сухую траву и сжигать мусор. Нельзя бросать непотушенные сигареты и спички. Специалисты рекомендуют ограничить посещение лесных массивов и не оставлять на природе стеклянные бутылки и осколки - они могут сработать как линза и стать причиной возгорания.

Родителям советуют провести с детьми беседы о правилах поведения в период повышенной пожарной опасности. При обнаружении любого возгорания необходимо немедленно звонить спасателям по единому номеру 112 (звонок доступен как со стационарных, так и с мобильных телефонов).