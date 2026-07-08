В Коми скончался бывший депутат Госсовета Андрей Мельник

Ушел из жизни Андрей Мельник — бывший председатель Госсовета VII созыва и глава Микуни.

В Коми скончался Андрей Мельник - бывший депутат Государственного Совета региона седьмого созыва и экс-глава города Микунь. Он много лет посвятил работе на благо республики и жителей Усть-Вымского района. Начинал он свой путь с должности бригадира, затем стал главой города, а позже был избран в региональный парламент, где занимался вопросами развития муниципалитетов и защитой интересов жителей.

Коллеги запомнили его как принципиального и настойчивого человека, готового отстаивать права людей даже в самых сложных ситуациях. За время работы Андрей Мельник снискал уважение среди земляков как человек, которому были небезразличны их проблемы и который всегда добивался конкретных результатов.