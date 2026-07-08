В Крыму отменили заезды в санаторий для детей из Коми

Из-за ограничений в Крыму детям из Коми отменили путевки в санаторий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Коми временно не смогут отправиться на лечение в крымский санаторий «Северное сияние». Как сообщили БНК в региональном министерстве здравоохранения, новые заезды отменены в связи с ограничениями, введенными властями Республики Крым.

Путевки в санаторий предназначались для детей, в том числе с инвалидностью, которые приезжали на лечение вместе с родителями. На каждый заезд планировалось направлять 42 жителей Коми - 24 ребенка и 18 сопровождающих. Однако 22 июня глава Крыма подписал указ, которым до 1 сентября приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей, детских групп и семей с детьми в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях региона.

Сейчас в «Северном сиянии» продолжают отдыхать 30 жителей Коми, которые прибыли по бюджетным путевкам 21 июня. Среди них 17 детей и 13 взрослых. После завершения этой смены новых пациентов по линии Минздрава Коми принимать не будут.

В министерстве отметили, что санаторий продолжает работать в условиях действующих ограничений. Из-за перебоев с электроснабжением, которые могут длиться от нескольких минут до нескольких часов, пищеблок функционирует с использованием дизельного генератора. В такие периоды отдыхающие также остаются без мобильной связи и доступа к интернету.

Холодное водоснабжение в санатории сохраняется, а горячая вода отсутствует только во время отключений электричества. Учреждение обеспечено необходимым запасом медикаментов, продуктов питания и топлива.

Вопрос о возобновлении заездов будет решаться после того, как правительство Республики Крым снимет действующие ограничения.

В Минздраве Коми также напомнили, что на территории республики круглогодично работают санаторий «Лозым» и детский санаторий «Кедр», где дети могут пройти необходимое санаторно-курортное лечение.

Ранее из-за аналогичных ограничений из Крыма были вывезены дети из Коми, отдыхавшие по линии регионального министерства образования. Часть школьников продолжила смену во Всероссийском детском центре «Орленок», остальные вернулись домой.