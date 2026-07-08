Пенсионерку вывели из леса по звуку воздушного горна в Коми

В Коми спасли 75-летнюю пенсионерку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Печорском районе спасатели помогли выбраться из леса 75-летней женщине, которая отправилась за ягодами и не смогла самостоятельно найти дорогу домой.

Как сообщили в аварийно-спасательном отряде «СПАС-Коми», инцидент произошел 7 июля недалеко от поселка Луговой. Пенсионерка 1950 года рождения ушла в лес, а спустя некоторое время поняла, что заблудилась. К счастью, при себе у нее были два мобильных телефона, упакованные в целлофановый пакет, поэтому она смогла связаться с экстренными службами.

Во время поисковой операции спасатели использовали воздушный горн. Услышав громкий звуковой сигнал, женщина смогла сориентироваться и выйти навстречу сотрудникам отряда.

К моменту обнаружения пенсионерка сильно промокла и была напугана, однако медицинская помощь ей не понадобилась. После завершения поисков спасатели доставили женщину домой.

Вся операция по поиску и эвакуации заняла около полутора часов.