Маткапитал в Коми получили 1,5 тысячи семей с начала года

В Коми рассказали, как семьи могут использовать материнский капитал. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми семьи с детьми могут воспользоваться более чем 20 мерами государственной поддержки, которые предоставляет региональное отделение Социального фонда России. Они охватывают разные этапы жизни ребенка - от рождения до совершеннолетия.

Одной из самых востребованных мер остается программа материнского капитала. Как сообщили в региональном отделении Соцфонда, с начала 2026 года сертификаты получили около 1,5 тысячи семей.

После февральской индексации размер выплаты на первого ребенка составляет 728 921 рубль. Если право на материнский капитал ранее не возникало, при рождении второго ребенка семья может получить 963 243 рубля. Тем, кто уже оформил выплату на первого ребенка, после рождения второго полагается доплата в размере 234 321 рубля.

Сертификат оформляется автоматически. После того как сведения о рождении ребенка поступают из органов ЗАГС в Социальный фонд, документ в течение пяти дней появляется в личном кабинете матери на портале «Госуслуги». Подавать отдельное заявление для этого не требуется.

С начала года средствами материнского капитала уже распорядились 4 465 семей. Чаще всего деньги направляют на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на детей до трех лет и оплату образования.

По данным Социального фонда, в 2026 году обучение детей за счет материнского капитала оплатили более тысячи семей, что составляет около 28 процентов от общего числа получателей. Средства можно использовать для оплаты детского сада, кружков, секций, подготовительных курсов, обучения в колледже или вузе, а также проживания студента в общежитии.

При этом оплатить можно обучение любого ребенка в семье, если ему еще не исполнилось 25 лет. Использовать средства на образовательные цели разрешается после того, как ребенку, с рождением которого возникло право на материнский капитал, исполнится три года.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в многофункциональном центре, клиентской службе регионального отделения Социального фонда или непосредственно в образовательной организации.