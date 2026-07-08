56-летнего жителя Воркуты будут судить за убийство сожительницы

Житель Воркуты обвиняется в убийстве сожительницы. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственное управление СК России по Республике Коми завершило расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Воркуты, которого обвиняют в убийстве своей сожительницы.

По версии следствия, преступление произошло в апреле 2026 года в одной из квартир поселка Северный. Мужчина и женщина вместе распивали спиртные напитки, когда между ними произошел конфликт на почве личной неприязни. Во время ссоры обвиняемый, как считают следователи, несколько раз ударил женщину ножом в грудь. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, который рассмотрит его по существу.