Сыктывкар может стать центром трансплантации почек в Коми

В Коми готовятся запустить программу трансплантации почек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре рассматривают возможность запуска программы трансплантации почки. Этот вопрос обсудили главный внештатный трансплантолог Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье и заместитель министра здравоохранения Коми Вадим Мечетин.

Развитие высокотехнологичной медицинской помощи является одной из задач, поставленных перед региональным правительством главой республики Ростиславом Гольдштейном. В случае реализации проекта жители Коми смогут получать один из самых сложных видов медицинской помощи, не выезжая в федеральные клиники.

Перед совещанием специалисты Центра Шумакова посетили ведущие медицинские учреждения региона. В Республиканской клинической больнице они осмотрели профильные отделения, приняли участие в консилиуме по лечению пациентов с тяжелыми заболеваниями почек и провели обучающий семинар для врачей. Основной целью визита стала оценка готовности медицинских учреждений к развитию нового направления.

Отдельное внимание специалисты уделили детской медицине. Во время посещения Республиканской детской клинической больницы обсуждались вопросы наблюдения детей, которым требуется трансплантация органов, а также своевременного направления маленьких пациентов в федеральные медицинские центры.

По словам Сергея Готье, в Коми уже существуют необходимые предпосылки для запуска программы. В республике есть пациенты с терминальной стадией заболеваний почек, которым трансплантация способна значительно продлить жизнь и улучшить ее качество.

Специалист также отметил, что в регионе имеется необходимая материально-техническая база, а медицинские работники заинтересованы в освоении нового направления. Во время встречи стороны договорились о совместной реализации дорожной карты, которая предусматривает подготовку кадров на базе Центра Шумакова.

Заместитель министра здравоохранения Коми Вадим Мечетин подчеркнул, что запуск программы станет важным этапом развития высокотехнологичной медицины в регионе. По его словам, республика намерена обеспечить комплексную подготовку к реализации проекта, включая обучение специалистов, оснащение медицинских учреждений и создание понятной системы маршрутизации пациентов.

В ближайшее время региону предстоит выполнить большой объем подготовительной работы. Врачи пройдут обучение в федеральном центре, будут разработаны необходимые медицинские протоколы, а также доработана инфраструктура для проведения операций и дальнейшего наблюдения за пациентами. В Минздраве рассчитывают, что это позволит создать в Коми полноценную систему трансплантационной помощи, благодаря которой жители республики смогут получать современное лечение по месту жительства.