Мультистобалльница из Коми рассказала, как получила 200 баллов на ЕГЭ

Выпускница из Сосногорска поделилась своим опытом подготовки.

Выпускница Гимназии при главе Сосногорска Арина Бикчурина стала одной из мультистобалльниц Республики Коми. Девушка получила максимальные 100 баллов сразу по двум предметам - химии и биологии.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Коми, к высоким результатам выпускница начала идти задолго до экзаменов. Еще в десятом классе Арина определилась с будущей профессией и решила поступать в медицинский вуз. Именно поэтому основное внимание она сосредоточила на предметах, которые необходимы для поступления.

Подготовка продолжалась почти два года. Помимо школьных занятий, девушка проходила онлайн-курсы по биологии и занималась с репетитором по химии. Уже в выпускном классе нагрузка стала еще больше. Арина совмещала уроки в гимназии с дистанционным обучением, а перед экзаменами посвящала подготовке по 8-10 часов в день.

По словам выпускницы, выдержать такой ритм ей помогла поддержка близких. Родители, друзья и классный руководитель поддерживали девушку в самые напряженные периоды подготовки и помогали не терять мотивацию.

Главным секретом своего успеха Арина считает искренний интерес к выбранным предметам. Она уверена, что добиться высоких результатов гораздо проще, если заниматься тем, что действительно нравится.

Выпускница советует будущим одиннадцатиклассникам выбирать для сдачи только те дисциплины, которые вызывают настоящий интерес. По ее мнению, целый год интенсивной подготовки невозможно выдержать без внутренней мотивации. Кроме того, она рекомендует регулярно решать тренировочные варианты экзаменов и обязательно анализировать допущенные ошибки.

Именно сочетание системной подготовки, четкой цели и интереса к будущей профессии, по мнению Арины, позволило ей получить максимальные баллы сразу по двум предметам.