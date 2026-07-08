Риэлторов будут судить за аферу с семейной ипотекой в Коми

В Сыктывкаре раскрыли коррупционную схему. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственное управление СК России по Республике Коми завершило расследование уголовного дела в отношении двух риэлторов и бывшего сотрудника банка. Их обвиняют в коррупционных преступлениях, связанных с незаконным оформлением льготной семейной ипотеки. Кроме того, одной из фигуранток вменяют мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, две женщины совместно занимались риэлторской деятельностью и продажей недвижимости. Одна из них сотрудничала с банком в качестве агента по привлечению клиентов и владела земельными участками с постройками, которые планировала реализовать. Однако эта недвижимость не соответствовала требованиям программы семейной ипотеки и не могла быть приобретена с использованием льготного кредита.

Следствие считает, что в марте 2025 года женщины договорились с сотрудником банка, который имел полномочия принимать решения по выдаче кредитов. По условиям соглашения за оформление каждой льготной ипотеки он должен был получать по 100 тысяч рублей.

Как установили следователи, для получения кредитов использовались фиктивные документы, подготовленные риэлторами. При содействии банковского сотрудника покупателям оформлялись ипотечные кредиты по льготной ставке, после чего заключались договоры купли-продажи недвижимости, а деньги банка перечислялись продавцу.

По данным следствия, в общей сложности бывший сотрудник банка получил в качестве коммерческого подкупа 600 тысяч рублей и распорядился этими средствами по своему усмотрению.

Помимо этого, одной из обвиняемых вменяют мошенничество при продаже квартиры. По версии следствия, ее действия причинили покупателю ущерб в размере 3,7 миллиона рублей. В ходе расследования эта сумма была полностью возмещена.

Следователи сообщили, что собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где его рассмотрят по существу.